Появились новые кадры смертельных ДТП в Пензе и Бессоновском районе

24.03.2025 | 14:47

Появились новые кадры с мест смертельных ДТП, случившихся в Пензе и в Бессоновском районе в воскресенье, 23 марта.

Первая авария произошла на 658-м километре трассы М-5 (между селами Трофимовка и Кижеватово). В 16:10 там столкнулись Kia Rio с 56-летним водителем и Dongfeng GX с полуприцепом, им управлял 52-летний мужчина.

После удара фуру развернуло поперек дороги, легковая машина превратилась в груду металла, автомобилиста зажало в салоне, он погиб.

Спустя 20 минут в Пензе на улице Окружной оборвалась жизнь 74-летней женщины-пешехода. Рядом с домом № 16 ее сбил 59-летний водитель на ВАЗ-2109.

По данным фактам проводятся проверки, выясняются все обстоятельства, сообщили в Госавтоинспекции.