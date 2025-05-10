В Каменке водитель ВАЗа врезался в столб, чтобы не задавить пешехода

10.05.2025 | 10:45

Вечером в пятницу, 9 мая, в Каменке случилось жесткое ДТП. Пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2114, ехавший с высокой скоростью.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал пешеход, который у дома № 18 на улице Энергетиков неожиданно стал пересекать дорогу в неположенном месте.

«Молодой водитель резко дернул руль в сторону и врезался в столб», - рассказал свидетель происшествия.

ВАЗ перевернулся от удара. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчины возвращают его в исходное положение. Машина получила сильные повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и скорая помощь.

«Водителя в тяжелом состоянии увезли в больницу. Полквартала осталось без света», - добавил автор видео.