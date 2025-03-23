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Происшествия

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе

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В воскресенье, 23 марта, на трассе М-5 в Бессоновском районе столкнулись большегруз и легковой автомобиль Kia Rio. ДТП случилось между селами Трофимовка и Кижеватово около 16:00.

Кадры с места аварии появились в Сети. После удара фуру развернуло поперек полосы движения. У легковой машины покорежена передняя часть. Автомобилиста зажало в салоне.

«Водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся с фурой. В итоге погиб до приезда скорой помощи», - рассказал очевидец.

Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе

На данный момент официальной информации об аварии нет.

23 марта смертельное ДТП случилось в Пензе. На улице Окружной водитель легковой машины насмерть сбил пешехода.

Фото 2 - канала «ДТП Пенза».

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Источник — фото 1, видео группы «Сова Пенза авто»
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