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Происшествия

В Пензе на трассе М-5 «Лада-Гранта» влетела под фуру

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Вечером в понедельник, 27 января, на трассе в Пензе случилось ДТП с «Ладой-Грантой» и фурой Scania.

Авария произошла в 19:00 на 629-м километре М-5. Легковым автомобилем управлял 29-летний водитель, грузовым - 27-летний.

Кадры появились в Сети, на них видно, что столкновение было жестким - «Гранта» влетела под фуру. На место прибыли машина скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

В Пензе на трассе М-5 «Лада-Гранта» влетела под фуру

«Водитель легкового автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

Ранее под Спасском столкнулись тягач DAF XF с 64-летним водителем за рулем и Mitsubishi Lancer с 27-летним. Спасти мужчину, управлявшего легковой машиной, не удалось.

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Источник — видео и фото 2 тг-канала «Автохам Пенза»
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