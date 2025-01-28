В Пензе на трассе М-5 «Лада-Гранта» влетела под фуру

28.01.2025 | 10:40

Вечером в понедельник, 27 января, на трассе в Пензе случилось ДТП с «Ладой-Грантой» и фурой Scania.

Авария произошла в 19:00 на 629-м километре М-5. Легковым автомобилем управлял 29-летний водитель, грузовым - 27-летний.

Кадры появились в Сети, на них видно, что столкновение было жестким - «Гранта» влетела под фуру. На место прибыли машина скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

«Водитель легкового автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

Ранее под Спасском столкнулись тягач DAF XF с 64-летним водителем за рулем и Mitsubishi Lancer с 27-летним. Спасти мужчину, управлявшего легковой машиной, не удалось.