В Городищенском районе на мосту столкнулись Ford и Kia

17.01.2025 | 15:08

В пятницу, 17 января, на трассе М-5 в Пензенской области случилось еще одно ДТП - в Городищенском районе.

По предварительным данным, в 10:30 на 716-м километре, на мосту через реку Кададу вблизи села Нижняя Елюзань, столкнулись 2 автомобиля - Ford EcoSport и Kia Cerato. За рулем первого находился 58-летний мужчина, второго - 34-летний.

Машины оказались серьезно повреждены, однако помощь по деблокированию участников ДТП из салонов не потребовалась. Водитель Kia получил травмы, медики осмотрели его на месте и отпустили.

«Пожарные произвели отключение аккумуляторных батарей и провели работы по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

По факту аварии сейчас проводится проверка, уточнили в областной Госавтоинспекции.

В этот же день в Мокшанском районе автокатастрофа унесла жизни двух человек.