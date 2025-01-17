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Происшествия

В Городищенском районе на мосту столкнулись Ford и Kia

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В пятницу, 17 января, на трассе М-5 в Пензенской области случилось еще одно ДТП - в Городищенском районе.

В Городищенском районе на мосту столкнулись Ford и Kia

По предварительным данным, в 10:30 на 716-м километре, на мосту через реку Кададу вблизи села Нижняя Елюзань, столкнулись 2 автомобиля - Ford EcoSport и Kia Cerato. За рулем первого находился 58-летний мужчина, второго - 34-летний.

Машины оказались серьезно повреждены, однако помощь по деблокированию участников ДТП из салонов не потребовалась. Водитель Kia получил травмы, медики осмотрели его на месте и отпустили.

В Городищенском районе на мосту столкнулись Ford и Kia

«Пожарные произвели отключение аккумуляторных батарей и провели работы по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

В Городищенском районе на мосту столкнулись Ford и Kia

По факту аварии сейчас проводится проверка, уточнили в областной Госавтоинспекции.

В этот же день в Мокшанском районе автокатастрофа унесла жизни двух человек.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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