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Происшествия

В ГАИ сообщили подробности серьезного ДТП в центре Пензы

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В ГАИ прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, которое случилось вечером 8 января на пересечении улиц Пушкина и Кулакова в Пензе.

По предварительным данным, около 19:30 напротив дома № 76 на улице Пушкина столкнулись «Лада-Веста» под управлением 33-летнего мужчины и Daewoo Nexia с 20-летним водителем.

Кадры с последствиями ДТП опубликовали в Сети. На них видно, что у одной машины смята передняя часть, другая повреждена меньше.

Как сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области, медики госпитализировали водителя автомобиля «Лада-Веста». Молодого человека, управлявшего Daewoo, отпустили после оказания помощи.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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