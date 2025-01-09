В ГАИ сообщили подробности серьезного ДТП в центре Пензы

09.01.2025 | 10:18

В ГАИ прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, которое случилось вечером 8 января на пересечении улиц Пушкина и Кулакова в Пензе.

По предварительным данным, около 19:30 напротив дома № 76 на улице Пушкина столкнулись «Лада-Веста» под управлением 33-летнего мужчины и Daewoo Nexia с 20-летним водителем.

Кадры с последствиями ДТП опубликовали в Сети. На них видно, что у одной машины смята передняя часть, другая повреждена меньше.

Как сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области, медики госпитализировали водителя автомобиля «Лада-Веста». Молодого человека, управлявшего Daewoo, отпустили после оказания помощи.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.