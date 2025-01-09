В центре Пензы случилось серьезное ДТП

09.01.2025 | 07:48

Вечером в среду, 8 января, в Пензе на пересечении улиц Пушкина и Кулакова случилось серьезное ДТП.

Кадры с места аварии появились в Сети. На них видно, что столкнулись два автомобиля. У одной машины смята передняя часть, другая повреждена меньше.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, две бригады скорой помощи, пожарные.

«Парень в Daewoo получил только повреждение носа, а в «Весте» девушка не была пристегнута и ударилась головой о лобовое стекло, получив сильные повреждения. Скорая проезжала мимо и сразу забрала их - через 5 минут после аварии», - рассказал один из очевидцев.

Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить госавтоинспекторам.

7 января на трассе М-5 в Мокшанском районе случилось ДТП с участием 3 автомобилей. Столкнулись песковоз КамАЗ и 2 легковые машины - Skoda Fabia и Kia Ceratо.