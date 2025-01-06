Из дома на улице Краснова в Пензе эвакуировали 7 человек

06.01.2025 | 09:54

В ночь с 5 на 6 января на улице Краснова в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 23:36.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире (35 кв. м) дома № 35. Огнем оказались пройдены 7 кв. м кухни и 5 кв. м коридора.

«На тушение привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава», - сообщили в МЧС.

Во время ликвидации ЧП потребовалась эвакуация из здания 7 человек, никто не пострадал.

Днем ранее пожар в Центральной усадьбе совхоза «Надеждинский» в Сердобском районе унес человеческую жизнь: при пожаре в трехквартирном доме на улице Молодежной погиб 63-летний мужчина.