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Происшествия

В Сердобском районе при пожаре погиб 63-летний мужчина

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В субботу, 4 января, пожар в Центральной усадьбе совхоза «Надеждинский» в Сердобском районе унес человеческую жизнь.

Тревожный сигнал поступил в 11:30. В одноэтажном трехквартирном доме на улице Молодежной загорелись постельные принадлежности на площади 3 кв. м.

На тушение прибыли 5 огнеборцев на 2 спецмашинах. Погиб 63-летний мужчина.

В Сердобском районе при пожаре погиб 63-летний мужчина

«Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического отопительного оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в селе Дубасово в Сердобском районе из-за неисправной печи загорелся деревянный дом. Обнаружен погибшим 64-летний мужчина.

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Источник — фото СУ СК РФ
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