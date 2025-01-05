В Сердобском районе при пожаре погиб 63-летний мужчина

В субботу, 4 января, пожар в Центральной усадьбе совхоза «Надеждинский» в Сердобском районе унес человеческую жизнь.
Тревожный сигнал поступил в 11:30. В одноэтажном трехквартирном доме на улице Молодежной загорелись постельные принадлежности на площади 3 кв. м.
На тушение прибыли 5 огнеборцев на 2 спецмашинах. Погиб 63-летний мужчина.
«Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического отопительного оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Ранее в селе Дубасово в Сердобском районе из-за неисправной печи загорелся деревянный дом. Обнаружен погибшим 64-летний мужчина.
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