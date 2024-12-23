В Кузнецке из загоревшейся квартиры спасли мужчину

23.12.2024 | 11:22

В Кузнецке при пожаре в доме № 13 на улице Тухачевского спасли мужчину. 17 жильцов эвакуировали. ЧП случилось в воскресенье, 22 декабря.

Сообщение о возгорании пожарные получили в 12:09. Огонь бушевал в однокомнатной квартире на площади 15 кв. метров.

К ликвидации пламени привлекли 11 пожарных и 3 спецмашины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.

В ночь на 23 декабря в Мокшане случился смертельный пожар. Возгорание произошло в частном доме на улице Красное Польцо. Погиб 50-летний хозяин, его сожительница сумела спастись.

Возможная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.