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Происшествия

В Кузнецке из загоревшейся квартиры спасли мужчину

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В Кузнецке при пожаре в доме № 13 на улице Тухачевского спасли мужчину. 17 жильцов эвакуировали. ЧП случилось в воскресенье, 22 декабря.

Сообщение о возгорании пожарные получили в 12:09. Огонь бушевал в однокомнатной квартире на площади 15 кв. метров.

К ликвидации пламени привлекли 11 пожарных и 3 спецмашины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.

В ночь на 23 декабря в Мокшане случился смертельный пожар. Возгорание произошло в частном доме на улице Красное Польцо. Погиб 50-летний хозяин, его сожительница сумела спастись.

Возможная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.

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