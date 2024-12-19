Сетевое издание|18+|Четверг|19 дек 2024|11:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

Над соседним с Пензенской областью регионом сбили 3 БПЛА

Печать
Telegram

В ночь на четверг, 19 декабря, над Тамбовской областью были уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА: 36 - в Ростовской области, 21 - в Брянской, 14 - в Белгородской, 6 - в Воронежской, по 3 - в Курской и Тамбовской областях, 1 - в Краснодарском крае.

Это не первый случай, когда над соседними с Пензенской областью регионами сбивают беспилотники. Так, 8 ноября в Саратовской области ликвидировали 6 летательных аппаратов, а 27 октября над Тамбовской областью перехватили 18 БПЛА.

13 ноября на окраине Пензы, в лесном массиве поселка Монтажного, обнаружили место падения 3 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Жертв и разрушений не было.

18 декабря стало известно, что Пензенская область находится в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3. Это дальнобойное вооружение, поставленное ВСУ для борьбы с Россией.

Сейчас в регионе имеется 7 мобильных укрытий в местах массового скопления людей, в том числе 5 - в Пензе. При необходимости будут оперативно развернуты новые конструкции. Кроме того, обустраиваются защитные сооружения, которых на настоящий момент насчитывается 218.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте