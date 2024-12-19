Над соседним с Пензенской областью регионом сбили 3 БПЛА

19.12.2024 | 08:23

В ночь на четверг, 19 декабря, над Тамбовской областью были уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА: 36 - в Ростовской области, 21 - в Брянской, 14 - в Белгородской, 6 - в Воронежской, по 3 - в Курской и Тамбовской областях, 1 - в Краснодарском крае.

Это не первый случай, когда над соседними с Пензенской областью регионами сбивают беспилотники. Так, 8 ноября в Саратовской области ликвидировали 6 летательных аппаратов, а 27 октября над Тамбовской областью перехватили 18 БПЛА.

13 ноября на окраине Пензы, в лесном массиве поселка Монтажного, обнаружили место падения 3 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Жертв и разрушений не было.

18 декабря стало известно, что Пензенская область находится в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3. Это дальнобойное вооружение, поставленное ВСУ для борьбы с Россией.

Сейчас в регионе имеется 7 мобильных укрытий в местах массового скопления людей, в том числе 5 - в Пензе. При необходимости будут оперативно развернуты новые конструкции. Кроме того, обустраиваются защитные сооружения, которых на настоящий момент насчитывается 218.