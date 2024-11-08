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Общество

Над соседним с Пензенской областью регионом ночью сбили 6 БПЛА

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В ночь на пятницу, 8 ноября, над Саратовом ликвидировали беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы. Пострадавших предварительно нет», - проинформировал он.

По словам Бусаргина, все службы были заранее приведены в полную готовность, так как от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА.

Всего в течение ночи, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотников: 6 над Воронежской областью, 6 - над Саратовской, 4 - над Белгородской и 1 - над Брянской.

27 октября над Тамбовской областью, соседней с Пензенской, перехватили 18 БПЛА. При атаке никто не пострадал.

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