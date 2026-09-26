В поселке Сахзавод пострадал в ДТП 12-летний питбайкер

Происшествия

В поселке Сахзавод пострадал в ДТП 12-летний питбайкер
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В пятницу, 25 сентября, в Пензенской области случилось очередное ДТП с участием юного питбайкера, на этот раз - в Бековском районе, в поселке Сахзавод.

По предварительным данным, инцидент произошел в 18:20 на улице 2-е Отделение.

Столкнулись Audi A6, которым управлял 43-летний мужчина, и питбайк ЕМ Thor, за рулем которого находился 12-летний мальчик.

«В результате происшествия водитель питбайка получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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