В поселке Сахзавод пострадал в ДТП 12-летний питбайкер

В пятницу, 25 сентября, в Пензенской области случилось очередное ДТП с участием юного питбайкера, на этот раз - в Бековском районе, в поселке Сахзавод.

По предварительным данным, инцидент произошел в 18:20 на улице 2-е Отделение.

Столкнулись Audi A6, которым управлял 43-летний мужчина, и питбайк ЕМ Thor, за рулем которого находился 12-летний мальчик.

«В результате происшествия водитель питбайка получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.