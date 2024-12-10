Сетевое издание|18+|Вторник|10 дек 2024|18:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе развернут дополнительные укрытия при угрозе атаки БПЛА

Печать
Telegram

При необходимости в Пензенской области быстро развернут новые мобильные укрытия в местах массового скопления людей. Об этом во время прямого эфира во вторник, 10 декабря, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он напомнил, что сейчас в регионе развернуто 7 таких укрытий, 5 из них - в Пензе.

«Все укрытия ставятся под конкретную угрозу. До 13 ноября Пензенская область жила достаточно спокойной жизнью, в первый раз к нам БПЛА прилетели 13 ноября. Но уже с июня мы начали подготовку к возможным угрозам», - напомнил губернатор.

Частью такой подготовки было решение о развертывании укрытий. Делегация из региона ездила в Белгородскую область, тщательно изучила местный опыт, и затем его применили.

Мельниченко подчеркнул, что укрытия, которые появились в Пензе, рассчитаны на небольшое количество людей (10 человек) и внезапное нападение противника.

«Если будет нарастание угрозы и четкое понимание, что может быть удар БПЛА, мы готовы оперативно развернуть необходимое количество укрытий в местах массового скопления людей», - пояснил он.

«Обустраиваются защитные сооружения. На сегодня на учете в регионе состоит 218 защитных сооружений. Из них 133 - убежища, которые с советских времен в совершенно разном состоянии,

сейчас мы в оперативном порядке приводим их в надлежащий вид.

Сейчас мы активно работаем с управляющими компаниями по работе домофонов для открытия подъездов. Они должны быть открыты, когда возникает воздушная опасность. Жители должны иметь возможность укрыться, если подобная ситуация будет», - добавил Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте