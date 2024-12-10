В Пензе развернут дополнительные укрытия при угрозе атаки БПЛА

10.12.2024 | 17:39

При необходимости в Пензенской области быстро развернут новые мобильные укрытия в местах массового скопления людей. Об этом во время прямого эфира во вторник, 10 декабря, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он напомнил, что сейчас в регионе развернуто 7 таких укрытий, 5 из них - в Пензе.

«Все укрытия ставятся под конкретную угрозу. До 13 ноября Пензенская область жила достаточно спокойной жизнью, в первый раз к нам БПЛА прилетели 13 ноября. Но уже с июня мы начали подготовку к возможным угрозам», - напомнил губернатор.

Частью такой подготовки было решение о развертывании укрытий. Делегация из региона ездила в Белгородскую область, тщательно изучила местный опыт, и затем его применили.

Мельниченко подчеркнул, что укрытия, которые появились в Пензе, рассчитаны на небольшое количество людей (10 человек) и внезапное нападение противника.

«Если будет нарастание угрозы и четкое понимание, что может быть удар БПЛА, мы готовы оперативно развернуть необходимое количество укрытий в местах массового скопления людей», - пояснил он.

«Обустраиваются защитные сооружения. На сегодня на учете в регионе состоит 218 защитных сооружений. Из них 133 - убежища, которые с советских времен в совершенно разном состоянии,

сейчас мы в оперативном порядке приводим их в надлежащий вид.

Сейчас мы активно работаем с управляющими компаниями по работе домофонов для открытия подъездов. Они должны быть открыты, когда возникает воздушная опасность. Жители должны иметь возможность укрыться, если подобная ситуация будет», - добавил Олег Мельниченко.