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Происшествия

18 беспилотников сбили над соседним с Пензенской областью регионом

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В ночь на воскресенье, 27 октября, над Тамбовской областью, соседней с Пензенской, перехватили 18 БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минобороны РФ.

Накануне вечером тамбовское управление МЧС объявило опасность атаки беспилотников. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и при обнаружении БПЛА покинуть опасную зону.

При атаке в Тамбовской области никто не пострадал.

Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат над территорией РФ.

«18 БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. 16 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области. По 4 БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. 3 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и 1 БПЛА сбит над Курской областью. Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря», - сообщило Минобороны.

22 октября в Тамбовской области на предприятии, занимающемся производством спирта, после атаки БПЛА начался пожар. В ЧП никто не пострадал.

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