В Каменке пропал 73-летний Владимир Московкин

14.12.2024 | 17:12

Родственники и волонтеры разыскивают 73-летнего жителя Каменки Владимира Павловича Московкина. О местонахождении мужчины ничего не известно с 11 декабря.

Ориентировка на пенсионера появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в субботу, 14 декабря.

Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение худощавое. У Владимира Московкина короткие русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения на мужчине были черная куртка, голубые джинсы, коричневые ботинки, шапка бордового цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.