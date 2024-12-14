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Происшествия

В Каменке пропал 73-летний Владимир Московкин

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Родственники и волонтеры разыскивают 73-летнего жителя Каменки Владимира Павловича Московкина. О местонахождении мужчины ничего не известно с 11 декабря.

Ориентировка на пенсионера появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в субботу, 14 декабря.

Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение худощавое. У Владимира Московкина короткие русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения на мужчине были черная куртка, голубые джинсы, коричневые ботинки, шапка бордового цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото группы «Лиза Алерт»
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