В Пензе пропал 82-летний Александр Шавкун

13.12.2024 | 19:52

В Пензе пропал 82-летний местный житель Александр Трофимович Шавкун. 13 декабря мужчина ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на горожанина распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост - 170 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые.

В день исчезновения на мужчине были коричневая кожаная куртка, футболка, черные штаны, кроссовки, коричневая норковая шапка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились добровольцы к населению.