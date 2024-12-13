На ул. Измайлова иномарка врезалась в «Газель» и загорелась

13.12.2024 | 08:18

Вечером в четверг, 12 декабря, на улице Измайлова, рядом с ЖК «Квартет», случилось ДТП. Водитель автомобиля Renault Duster врезался в стоявшую грузовую «Газель».

После удара иномарка загорелась. Пламя оперативно потушили очевидцы ДТП, сообщили пензенцы в чате ЖК в Viber.

Горожане добавили, что водитель легковой машины сильно не пострадал.

На кадрах с места происшествия столкнувшиеся автомобили стоят на заснеженной обочине улицы. Передняя часть Renault оказалась под кузовом «Газели».

Пока официальной информации о происшествии нет.

11 декабря на трассе М-5 в Пензе столкнулись Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и грузовик Dongfeng. Volkswagen получил сильные механические повреждения, 20-летнего водителя зажало внутри. Прибывшие на место спасатели освободили его и передали медикам. Также травмы получила автомобилистка, управлявшая Hyundai.