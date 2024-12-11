В Пензе 20-летнего водителя зажало в машине при аварии на М-5

11.12.2024 | 13:01

Утром в среду, 11 декабря, на трассе М-5 в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, около 9:00 на 632-м километре, в районе поселка ЗИФ и магазина «Обтекатель», столкнулись Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и грузовик Dongfeng.

Первым управлял 20-летний парень, вторым - 39-летняя женщина, третьим - 36-летний шофер.

Volkswagen получил сильные механические повреждения, водителя зажало внутри. Прибывшие на место спасатели освободили его и передали медикам. Также травмы получила автомобилистка.

«По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Из-за ДТП на этом участке трассы до 13:00 было ограничено движение, действовал реверс, уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».