В Мокшанском районе фура опрокинулась и потеряла часть груза

28.11.2024 | 12:20

Ранним утром в четверг, 28 ноября, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием фуры.

По предварительным данным, в 4:50 на 578-м километре трассы М-5, вблизи села Подгорного, водитель DAF с полуприцепом Schmitz не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

Там большегруз опрокинулся, стенки полуприцепа лопнули, и часть содержимого оказалась на земле.

36-летний шофер получил травмы. Прибывшие на место медики оказали ему помощь, доставка в больницу не потребовалась.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в областной Госавтоинспекции.