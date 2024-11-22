В Пензе женщина попала в больницу после поездки на троллейбусе

22.11.2024 | 10:39

В четверг, 21 ноября, в Пензе на проспекте Строителей пострадала 65-летняя пассажирка троллейбуса. ЧП случилось напротив ДС «Буртасы» около 13:52.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области, пассажирка упала в троллейбусе, которым управляла 47-летняя женщина.

Травма оказалась серьезной, медики госпитализировали пострадавшую.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

25 июля в Пензе на улице Калинина в салоне троллейбуса № 105 получила травмы 76-летняя горожанка. Пожилая женщина также упала, ей потребовалась госпитализация.