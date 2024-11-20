На улице Ладожской загорелась крыша детского сада

20.11.2024 | 11:02

В среду, 20 ноября, в детском саду № 130 на улице Ладожской, 127, в Пензе случился пожар. Кадры ЧП распространились в Сети.

Огонь охватил кровлю учреждения. На кадрах видно, что в момент появления пламени и дыма на крыше были люди.

«Загорание в ходе ремонтных работ, рабочие самостоятельно ликвидировали», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ЧП никто не пострадал.

20 ноября 2018 года пожар случился в детском саду села Богословка Пензенского района. Ранним утром в учреждении взорвались плита и электрощиток. Огонь охватил первый этаж. В этот момент в здании были 4 сотрудника, они самостоятельно эвакуировались.