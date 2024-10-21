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Происшествия

Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

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Областная ГАИ обнародовала новые кадры с места ДТП в Городищенском районе, в котором погибли две женщины.

Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

Трагедия произошла 18 октября на 12-м километре дороги Городище - Архангельское. Около 17:30 там столкнулись автомобиль Suzuki под управлением 18-летнего водителя и «Лада-Приора» с 23-летним мужчиной за рулем.

Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

Две пассажирки отечественной машины, женщины 69 и 37 лет, скончались на месте от полученных травм, сообщил начальник управления ГАИ УМВД РФ по Пензенской области Денис Канайкин.

Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

Пострадали водитель «Приоры» и еще один пассажир, медики доставили их в больницу. 18-летнего автомобилиста, управлявшего Suzuki, госпитализировали.

Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

По факту ДТП проводят проверку. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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