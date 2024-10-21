Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

21.10.2024 | 15:52

Областная ГАИ обнародовала новые кадры с места ДТП в Городищенском районе, в котором погибли две женщины.

Трагедия произошла 18 октября на 12-м километре дороги Городище - Архангельское. Около 17:30 там столкнулись автомобиль Suzuki под управлением 18-летнего водителя и «Лада-Приора» с 23-летним мужчиной за рулем.

Две пассажирки отечественной машины, женщины 69 и 37 лет, скончались на месте от полученных травм, сообщил начальник управления ГАИ УМВД РФ по Пензенской области Денис Канайкин.

Пострадали водитель «Приоры» и еще один пассажир, медики доставили их в больницу. 18-летнего автомобилиста, управлявшего Suzuki, госпитализировали.

По факту ДТП проводят проверку. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.