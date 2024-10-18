В ДТП на трассе в Городищенском районе погибли две женщины

18.10.2024 | 20:12

В пятницу, 18 октября, на трассе в Городищенском районе в страшном ДТП погибли две женщины. Сообщение об этом появилось в группе местной службы спасения во «ВКонтакте».

Авария произошла в 17:36 рядом с поселком Середа на трассе Городище - Чаадаевка. Столкнулись «Лада-Приора» и Suzuki.

На кадрах с последствиями ДТП видно искореженный отечественный автомобиль, его части разбросаны по дороге. Работают медики, полицейские и спасатели.

«Две пассажирки «Лады-Приоры» погибли на месте. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были доставлены в больницу Пензы», - рассказали специалисты.

Шофер иномарки также получил травмы и госпитализирован.