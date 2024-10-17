Сетевое издание|18+|Четверг|17 окт 2024|12:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На трассе в Мокшанском районе разворотило фуру с грузом

Печать
Telegram

Утром в четверг, 17 октября, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля.

Изначально информация об аварии на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов, вблизи Анновки, появилась в Сети.

На трассе в Мокшанском районе разворотило фуру с грузом

На кадрах, снятых очевидцами последствий ДТП, фура с полуприцепом и прицепом.

На трассе в Мокшанском районе разворотило фуру с грузом

Тягач с разбитой кабиной и полуприцеп с разорванной крышей остались на проезжей части, прицеп оказался в кювете вверх колесами, груз разнесло по обочине.

В Госавтоинспекции уточнили, что никто из людей в этой аварии не пострадал.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте