На трассе в Мокшанском районе разворотило фуру с грузом

17.10.2024 | 12:12

Утром в четверг, 17 октября, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля.

Изначально информация об аварии на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов, вблизи Анновки, появилась в Сети.

На кадрах, снятых очевидцами последствий ДТП, фура с полуприцепом и прицепом.

Тягач с разбитой кабиной и полуприцеп с разорванной крышей остались на проезжей части, прицеп оказался в кювете вверх колесами, груз разнесло по обочине.

В Госавтоинспекции уточнили, что никто из людей в этой аварии не пострадал.