Пропавшего пензенца нашли мертвым на улице Металлистов

В Пензе завершились поиски 33-летнего местного жителя. Мужчина числился пропавшим без вести с 20 сентября.
В розыске принимали участие волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Утром 13 октября добровольцы на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что пензенца нашли погибшим.
Факт смерти мужчины сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.
Днем 10 октября в полицию позвонил прохожий и сообщил, что обнаружил тело на улице Металлистов.
На трупе не нашли внешних признаков насильственной смерти, проводится проверка, рассказали в УМВД.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀