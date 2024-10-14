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Происшествия

Пропавшего пензенца нашли мертвым на улице Металлистов

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В Пензе завершились поиски 33-летнего местного жителя. Мужчина числился пропавшим без вести с 20 сентября.

В розыске принимали участие волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Утром 13 октября добровольцы на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что пензенца нашли погибшим.

Факт смерти мужчины сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

Днем 10 октября в полицию позвонил прохожий и сообщил, что обнаружил тело на улице Металлистов.

На трупе не нашли внешних признаков насильственной смерти, проводится проверка, рассказали в УМВД.

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Источник — фото группы «Лиза Алерт»
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