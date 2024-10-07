В Пензенской области за выходные в ДТП погибли 2 лося

07.10.2024 | 20:57

В выходные в Пензенской области случилось 2 ДТП, в которых погибли лоси.

Одна из аварий произошла в Лопатинском районе - на дороге между селами Даниловка и Чунаки на животное наехал водитель легкового автомобиля. Второе ЧП случилось в Пензенском районе, рядом с Константиновкой, сохатого сбил шофер КамАЗа.

Гибель двух самцов нанесла охотничьему фонду ущерб в размере 160 тысяч рублей.

Региональный минлесхоз призвал водителей помнить о соблюдении скоростного режима вблизи лесов, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Случаи гибели животных на дорогах перестали быть редкостью. В июне в Пачелмском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил сохатого. В начале июля за сутки в Пензенском и Бессоновском районах на дорогах погибли лось и косуля.

В конце августа за неделю в авариях погибли три лося - в Колышлейском, Белинском и Шемышейском районах. Один из лесных великанов оказался на железнодорожных путях, и его сбил поезд. В сентябре на улице Чаадаева в Пензе молодой лось погиб после наезда легковой машины.