В Чемодановке попали в аварию 5 человек в возрасте от 16 до 76 лет

В понедельник, 16 сентября, в Бессоновском районе 5 человек попали в дорожно-транспортное происшествие.
В 21:00 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение о том, что в селе Чемодановка требуется помощь пострадавшим в аварии.
Как уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 20:55 на 650-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 76-летнего пенсионера и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 19-летний юноша.
В аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры: 75-летняя женщина и 16-летняя девушка из «десятки» и 23-летний парень из «семерки».
«Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали девушку, зажатую в автомобиле, передали ее сотрудникам скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
Медики осмотрели всех участников аварии. Девушку увезли в больницу, а всех остальных после осмотра отпустили, добавили в Госавтоинспекции.
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