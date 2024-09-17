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Происшествия

В Чемодановке попали в аварию 5 человек в возрасте от 16 до 76 лет

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В понедельник, 16 сентября, в Бессоновском районе 5 человек попали в дорожно-транспортное происшествие.

В 21:00 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение о том, что в селе Чемодановка требуется помощь пострадавшим в аварии.

Как уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 20:55 на 650-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 76-летнего пенсионера и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 19-летний юноша.

В Чемодановке попали в аварию 5 человек в возрасте от 16 до 76 лет

В аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры: 75-летняя женщина и 16-летняя девушка из «десятки» и 23-летний парень из «семерки».

«Прибыв на место, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали девушку, зажатую в автомобиле, передали ее сотрудникам скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Медики осмотрели всех участников аварии. Девушку увезли в больницу, а всех остальных после осмотра отпустили, добавили в Госавтоинспекции.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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