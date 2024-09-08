Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 сен 2024|13:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В ДТП в Пензенском районе пострадали 7 человек, 1 погиб

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утром в воскресенье, 8 сентября, на трассе Р-158 в Пензенском районе случилось серьезное ДТП.

Около 9:00 на 416-м километре, около Богословки, водитель Toyota Sienna не справился с управлением. Машина опрокинулась.

По предварительным данным, в аварии пострадало 7 человек, в их числе ребенок, погиб один взрослый.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались 3 человека, 1 единица техники», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В соцсетях распространилось видео с места происшествия. На нем запечатлен легковой автомобиль, стоящий поперек обочины. Кузов машины сильно деформирован.

Видео vk.com/sova_penza.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиянка начала караулить квартиру после звонка мошенников

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте