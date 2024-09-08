В ДТП в Пензенском районе пострадали 7 человек, 1 погиб

08.09.2024 | 10:43

Утром в воскресенье, 8 сентября, на трассе Р-158 в Пензенском районе случилось серьезное ДТП.

Около 9:00 на 416-м километре, около Богословки, водитель Toyota Sienna не справился с управлением. Машина опрокинулась.

По предварительным данным, в аварии пострадало 7 человек, в их числе ребенок, погиб один взрослый.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались 3 человека, 1 единица техники», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В соцсетях распространилось видео с места происшествия. На нем запечатлен легковой автомобиль, стоящий поперек обочины. Кузов машины сильно деформирован.

Видео vk.com/sova_penza.