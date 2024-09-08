В ДТП в Пензенском районе пострадали 7 человек, 1 погиб

Утром в воскресенье, 8 сентября, на трассе Р-158 в Пензенском районе случилось серьезное ДТП.
Около 9:00 на 416-м километре, около Богословки, водитель Toyota Sienna не справился с управлением. Машина опрокинулась.
По предварительным данным, в аварии пострадало 7 человек, в их числе ребенок, погиб один взрослый.
«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались 3 человека, 1 единица техники», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В соцсетях распространилось видео с места происшествия. На нем запечатлен легковой автомобиль, стоящий поперек обочины. Кузов машины сильно деформирован.
Видео vk.com/sova_penza.