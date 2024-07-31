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Происшествия

Скончался второй участник ДТП на М-5 в Нижнеломовском районе

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Второй участник ДТП, которое во вторник, 30 июля, случилось на М-5 в Нижнеломовском районе, скончался в больнице. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 12:30 на 556-м километре трассы. Столкнулись Renault Sandero с 40-летней женщиной за рулем и «Нива», которой управлял 75-летний мужчина.

Водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте ДТП. Пассажирку этой машины - девушку 2006 года рождения - госпитализировали.

Водителя «Нива» также доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото - кадр с видео группы «Пенза Новости»
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