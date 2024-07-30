Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Нижнеломовском районе

30.07.2024 | 13:38

Во вторник, 30 июля, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП с двумя легковыми автомобилями. Очевидцы сообщили, что авария унесла жизнь человека.

Столкнулись Renault и «Нива». Последствия ДТП запечатлели на камеру. Кадры появились в соцсети «ВКонтакте».

От удара «Нива» вылетела в кювет. Renault остался на дороге и перекрыл полосу движения.

У обоих автомобилей повреждена передняя часть. По словам очевидцев, в ДТП погибла женщина. Официальной информации о случившемся пока нет.

12 июля на трассе М-5 в Нижнеломовском районе столкнулись «Лада-Гранта» и грузовик DAF. После удара оба автомобиля вылетели в кювет. От полученных травм водитель легковой машины скончался на месте.

Фото группы «Сова Пенза авто».