В ДТП на улице 40 лет Октября пострадали 3 человека

29.07.2024 | 12:26

В понедельник, 29 июля, в Пензе на улице 40 лет Октября случилось серьезное ДТП, в котором пострадали люди.

Фото и видео последствий столкновения появились в соцсети «ВКонтакте». У обеих машин существенно повреждена передняя часть. Водители сообщили, что из-за аварии образовалась пробка.

Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

По предварительным данным, ДТП случилось около 7:50. Столкнулись Kia Rio с 20-летним водителем и Mercedes-Benz, за рулем которого была 37-летняя женщина.

Травмы получили оба автомобилиста, а также 63-летняя пассажирка Kia. Медики доставили их в больницу.

Извлекать раненых из машин помогали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

Фото 1 и 4 - ГБУ «ППСЦ».