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Происшествия

В ДТП на улице 40 лет Октября пострадали 3 человека

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В понедельник, 29 июля, в Пензе на улице 40 лет Октября случилось серьезное ДТП, в котором пострадали люди.

Фото и видео последствий столкновения появились в соцсети «ВКонтакте». У обеих машин существенно повреждена передняя часть. Водители сообщили, что из-за аварии образовалась пробка.

Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

В ДТП на улице 40 лет Октября пострадали 3 человека

По предварительным данным, ДТП случилось около 7:50. Столкнулись Kia Rio с 20-летним водителем и Mercedes-Benz, за рулем которого была 37-летняя женщина.

Травмы получили оба автомобилиста, а также 63-летняя пассажирка Kia. Медики доставили их в больницу.

В ДТП на улице 40 лет Октября пострадали 3 человека

Извлекать раненых из машин помогали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

В ДТП на улице 40 лет Октября пострадали 3 человека

Фото 1 и 4 - ГБУ «ППСЦ».

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Источник — видео, фото 2 и 3 группы «Пенза Новости»
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