В ДТП у села Махалино погибли 2 человека, в том числе ребенок

26.06.2024 | 16:48

Появились подробности смертельной аварии, которая произошла днем в среду, 26 июня, у села Махалино в Кузнецком районе.

По предварительным данным, в 12:45 на 732-м километре трассы М-5 столкнулись 5 транспортных средств: автомобиль DAF с полуприцепом, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, Renault с полуприцепом и Chevrolet Lacetti.

Одна из легковых машин оказалась зажата между фурами. Ее смяло так сильно, что она превратилась в груду железа.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, пострадали 4 человека, 2 из них погибли (1 из них - ребенок). Личности устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 5 человек и 2 единицы техники, уточнили в управлении.