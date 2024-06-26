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Происшествия

На трассе в Кузнецком районе легковое авто смяло между фурами

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Днем в среду, 26 июня, на участке трассы М-5 в Кузнецком районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий, шокированные произошедшим.

«Очень жуткое ДТП на 733-м километре, не доезжая Махалина. Столкнулись несколько фур, среди них и легковая машина. Время 13:11», - сообщили они.

На выложенных в Сеть кадрах виден легковой автомобиль, смятый так сильно, что превратился в груду железа.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что произошло столкновение 5 транспортных средств: автомобиля Daf с полуприцепом, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, Renault с полуприцепом и Chevrolet Lacetti.

«Сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - пояснили в ГАИ.

На время ликвидации последствий ДТП на этом участке трассы М-5 ввели реверсивное движение, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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