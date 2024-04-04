Смертельное ДТП в Иссинском районе: «Лада» превратилась в груду металла

04.04.2024 | 13:19

В четверг, 4 апреля, в Иссинском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, около 6:30 на 351-м километре дороги столкнулись «Лада-Гранта» с 71-летним водителем за рулем и «Газель», которой управлял 35-летний мужчина.

Водитель «Лады» получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Также в ДТП пострадал 37-летний пассажир «Газели». Медики доставили его в больницу и осмотрели, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

2 апреля смертельное ДТП случилось в селе Топлом Малосердобинского района. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал с дороги в водоем. В машине кроме него находилась пассажирка. Мужчина и женщина погибли, их тела искали водолазы.