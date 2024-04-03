В Малосердобинском районе ДТП унесло жизни двоих человек

03.04.2024 | 10:37

Вечером вторника, 2 апреля, в селе Топлом Малосердобинского района в ДТП погибли 2 человека.

По предварительным данным, оно случилось в 17:10 у дома № 2 на улице Козина.

36-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-2115, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

«В результате происшествия водитель и пассажир, женщина 1971 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД областного УМВД России.

30 марта 64-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» врезался в отбойник на 608-м километре трассы М-5 (Мокшанский район). От полученных травм он скончался.