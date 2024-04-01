В Пензе трое мужчин попали под КамАЗ на трассе М-5

01.04.2024 | 14:21

В Пензе в воскресенье, 31 марта, в крупном ДТП на М-5 погиб человек. Участниками аварии стали 4 машины и 3 пешехода.

По предварительным данным, в 14:30 на 635-м километре трассы 49-летний водитель Sitrak с полуприцепом Schmitz наехал на стоявший КамАЗ, после чего тот сбил трех пешеходов и врезался в ВАЗ-2110, а последний - в Toyota Camry.

В результате аварии 34-летний пешеход скончался на месте от полученных травм. Еще двое мужчин, 23 и 22 лет, попавшие под колеса, госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе майор полиции Роман Аллакин.

Ранее в Пензе на улице Тепличной под колесами грузовика погибла женщина, пытавшаяся перейти дорогу.