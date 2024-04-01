В Пензе трое мужчин попали под КамАЗ на трассе М-5

В Пензе в воскресенье, 31 марта, в крупном ДТП на М-5 погиб человек. Участниками аварии стали 4 машины и 3 пешехода.
По предварительным данным, в 14:30 на 635-м километре трассы 49-летний водитель Sitrak с полуприцепом Schmitz наехал на стоявший КамАЗ, после чего тот сбил трех пешеходов и врезался в ВАЗ-2110, а последний - в Toyota Camry.
В результате аварии 34-летний пешеход скончался на месте от полученных травм. Еще двое мужчин, 23 и 22 лет, попавшие под колеса, госпитализированы.
«По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе майор полиции Роман Аллакин.
Ранее в Пензе на улице Тепличной под колесами грузовика погибла женщина, пытавшаяся перейти дорогу.
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