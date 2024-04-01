Сетевое издание|18+|Понедельник|1 апр 2024|19:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП с пенсионеркой на Тепличной

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП с пешеходом на улице Тепличной, случившееся в субботу, 30 марта. Под колесами грузовика погибла женщина.

Появились подробности смертельного ДТП с пенсионеркой на Тепличной

По предварительным данным, трагедия произошла в 11:25 напротив дома № 12. 41-летний водитель Sitrak наехал на 76-летнюю пенсионерку, пытавшуюся перейти дорогу.

Появились подробности смертельного ДТП с пенсионеркой на Тепличной

«Пешеход от полученных повреждений скончалась на месте», - сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе майор полиции Роман Аллакин.

Появились подробности смертельного ДТП с пенсионеркой на Тепличной

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Нижнеломовском районе 39-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 41-летнего мужчину, от полученных травм тот скончался на месте.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте