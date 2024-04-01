Появились подробности смертельного ДТП с пенсионеркой на Тепличной

01.04.2024 | 13:31

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП с пешеходом на улице Тепличной, случившееся в субботу, 30 марта. Под колесами грузовика погибла женщина.

По предварительным данным, трагедия произошла в 11:25 напротив дома № 12. 41-летний водитель Sitrak наехал на 76-летнюю пенсионерку, пытавшуюся перейти дорогу.

«Пешеход от полученных повреждений скончалась на месте», - сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе майор полиции Роман Аллакин.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Нижнеломовском районе 39-летний водитель автомобиля «Газель» сбил 41-летнего мужчину, от полученных травм тот скончался на месте.