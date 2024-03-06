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Происшествия

Из горящей квартиры на ул. Герцена в Пензе вытащили мужчину

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В среду, 6 марта, в Пензе случился пожар в доме № 17 на улице Герцена. Из огня удалось спасти мужчину.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:03. На ликвидацию пламени отправились 13 человек на 3 спецавтомобилях.

«Огнеборцы, оперативно прибывшие на место происшествия, спасли мужчину и потушили пожар на площади 12 кв. м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Горожанин пострадал, сейчас он находится в больнице.

2 марта при пожаре в двухквартирном доме в селе Чубаровка в Колышлейском районе удалось спасти 57-летнего мужчину. ЧП заметила женщина, живущая по соседству, и не побоялась зайти в горящее строение.

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Источник — видео ГУ МЧС России по области
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