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Происшествия

В Колышлейском районе при пожаре пострадал мужчина

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В Колышлейском районе загорелся двухквартирный дом. ЧП случилось вечером в субботу, 2 марта, в селе Чубаровка.

Сообщение о том, что на улице Глазунова пожар, спасатели получили в 17:19. На ликвидацию пламени выехали 8 человек на трех спемашинах.

Фото с места ЧП появились в соцсети «ВКонтакте». Автор поста сообщил, пожар заметили две женщины, проживающие по соседству. Они не побоялись войти в горящий дом и спасти хозяина.

В Колышлейском районе при пожаре пострадал мужчина

«Выгорело внутри по всей площади щитового дома, обложенного кирпичом, крытого шифером по деревянной обрешетке, общей площадью 120 кв. м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Колышлейском районе при пожаре пострадал мужчина

При пожаре пострадал 57-летний мужчина.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

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Источник — фото группы «Стоп Пожар»
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