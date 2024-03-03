В Колышлейском районе при пожаре пострадал мужчина

03.03.2024 | 17:28

В Колышлейском районе загорелся двухквартирный дом. ЧП случилось вечером в субботу, 2 марта, в селе Чубаровка.

Сообщение о том, что на улице Глазунова пожар, спасатели получили в 17:19. На ликвидацию пламени выехали 8 человек на трех спемашинах.

Фото с места ЧП появились в соцсети «ВКонтакте». Автор поста сообщил, пожар заметили две женщины, проживающие по соседству. Они не побоялись войти в горящий дом и спасти хозяина.

«Выгорело внутри по всей площади щитового дома, обложенного кирпичом, крытого шифером по деревянной обрешетке, общей площадью 120 кв. м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре пострадал 57-летний мужчина.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.