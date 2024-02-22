В ДТП на перекрестке в центре Пензы пострадали двое детей

22.02.2024 | 13:44

В четверг, 22 февраля, в ДТП на пересечении улиц Володарского и Максима Горького пострадали дети.

По предварительным данным, в 10:25 там столкнулись Hyundai Tucson и Ford Focus. Первым управлял 47-летний мужчина, вторым - 35-летний.

У обеих машин оказались серьезно повреждены передние части.

В результате аварии двое детей, находившиеся в салоне Hyundai (мальчик и девочка 2011 года рождения), получили травмы.

На место прибыл реанимобиль, который доставил их в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.