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Происшествия

В ДТП на перекрестке в центре Пензы пострадали двое детей

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В четверг, 22 февраля, в ДТП на пересечении улиц Володарского и Максима Горького пострадали дети.

По предварительным данным, в 10:25 там столкнулись Hyundai Tucson и Ford Focus. Первым управлял 47-летний мужчина, вторым - 35-летний.

В ДТП на перекрестке в центре Пензы пострадали двое детей

У обеих машин оказались серьезно повреждены передние части.

В ДТП на перекрестке в центре Пензы пострадали двое детей

В результате аварии двое детей, находившиеся в салоне Hyundai (мальчик и девочка 2011 года рождения), получили травмы.

В ДТП на перекрестке в центре Пензы пострадали двое детей

На место прибыл реанимобиль, который доставил их в медицинское учреждение.

В ДТП на перекрестке в центре Пензы пострадали двое детей

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото и видео УГИБДД УМВД РФ по области
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