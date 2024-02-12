В выходные под машины попали два пешехода в Пензе и Заречном

12.02.2024 | 14:14

В минувшие выходные в Пензенской области случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Одно из них в воскресенье, 11 февраля, было в Заречном. Предварительно установлено, что в 13:00 напротив дома № 2/2 в Станционном проезде 40-летний водитель BMW сбил женщину 1946 года рождения.

Пенсионерка получила травмы, но после оказания медицинской помощи ее отпустили, госпитализация не потребовалась, сообщили в ОГИБДД по г. Заречному.

Днем ранее, 10 февраля, аналогичная авария случилась в Пензе. В 5:30 около дома № 33 на улице 65-летия Победы 28-летний водитель Kia Rio сбил мужчину 1977 года рождения.

В результате пешехода с телесными повреждениями положили в больницу, пояснили в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

По фактам ДТП сейчас проводится проверка.