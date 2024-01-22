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Происшествия

На улице Ключевского в Пензе загорелся двухэтажный дом

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В понедельник, 22 января, в Пензе на улице Ключевского случился пожар в двухэтажном доме. О ЧП в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, возгорание произошло в доме № 45. В тот момент хозяев не было, а их соседи успели покинуть квартиру и вызвать пожарных.

ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 14:48. Загорелось межэтажное перекрытие, огонь охватил 10 кв. метров.

В ликвидации пламени участвовали 14 спасателей, они прибыли на место на двух спецмашинах.

«В кратчайшие сроки пожарным удалось локализовать и ликвидировать горение. Пострадавших нет», - добавили в МЧС.

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Источник — фото, видео «Пенза Новости»
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