В селе Чемодановка три человека погибли при пожаре

14.01.2024 | 16:42

В воскресенье, 14 января, в Бессоновском районе произошел пожар, при котором погибли три человека.

ЧП случилось в селе Чемодановка. Загорелся дом на улице Кузнецова.

Сообщение спасатели получили в 15:01. Площадь возгорания составила 81 кв. м. Дом полностью сгорел.

«В 15.45 пожар локализован. На месте работают силы и средства МЧС России. Информация уточняется», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам.