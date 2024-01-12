В Мокшанском районе браконьеры убили семь косуль и двух кабанов

12.01.2024 | 10:45

В ночь на 12 января сотрудники охотнадзора и полицейские выследили и поймали с поличным группу браконьеров.

В Мокшанском районе близ села Алексеевка любители стрельбы в темноте убили 7 косуль и 2 кабанов.

«Благодаря оперативно-разыскным действиям было задержано пять человек, все они - местные жители», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Часть убитых животных уже была разделана, поэтому сейчас проводится проверка, кто был самцом, кто - самкой. В зависимости от этих факторов оценят ущерб, нанесенный природе. В любом случае размер будет определен как особо крупный.

В 2023 году в Камешкирском районе осудили браконьера, который вез на снегоходе туши двух кабанов. Его приговорили к 1 году ограничения свободы, также он должен выплатить 240 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

А убийцу лосихи в Бессоновском районе оштрафовали на 80 тысяч рублей и на 1,5 года лишили права на охоту.