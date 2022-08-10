Камешкирского браконьера осудили за убийство двух кабанов

10.08.2022 | 11:56

В Камешкирском районе огласили приговор местному жителю. Его признали виновным в незаконной добыче двух кабанов (самца и самки).

Факт браконьерства сотрудники регионального минлесхоза выявили в конце февраля. Мужчина добыл животных в охотничьих угодьях Камешкирского района, используя запрещенные средства - петли.

Браконьера остановили, когда он вез убитых животных на снегоходе.

Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы. Кроме того, злоумышленнику предстоит выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, в размере 240 тыс. рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.