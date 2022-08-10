Камешкирского браконьера осудили за убийство двух кабанов

В Камешкирском районе огласили приговор местному жителю. Его признали виновным в незаконной добыче двух кабанов (самца и самки).
Факт браконьерства сотрудники регионального минлесхоза выявили в конце февраля. Мужчина добыл животных в охотничьих угодьях Камешкирского района, используя запрещенные средства - петли.
Браконьера остановили, когда он вез убитых животных на снегоходе.
Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы. Кроме того, злоумышленнику предстоит выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, в размере 240 тыс. рублей.
Пока приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Тут на днях была новость, бывший депутат по пьяни человека на охоте завалил и медведя. Суд признал бывшего депутата виновным в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к девяти месяцам ограничения свободы.
А тут за кабанчика год.