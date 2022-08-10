Криминал

Камешкирского браконьера осудили за убийство двух кабанов

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В Камешкирском районе огласили приговор местному жителю. Его признали виновным в незаконной добыче двух кабанов (самца и самки).

Факт браконьерства сотрудники регионального минлесхоза выявили в конце февраля. Мужчина добыл животных в охотничьих угодьях Камешкирского района, используя запрещенные средства - петли.

Браконьера остановили, когда он вез убитых животных на снегоходе.

Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы. Кроме того, злоумышленнику предстоит выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, в размере 240 тыс. рублей.

Пока приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы.
Тут на днях была новость, бывший депутат по пьяни человека на охоте завалил и медведя. Суд признал бывшего депутата виновным в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к девяти месяцам ограничения свободы.

А тут за кабанчика год.

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