Дорожники рассказали о состоянии трассы М-5 в момент автокатастрофы

11.01.2024 | 12:08

504-й километр трассы М-5 в Нижнеломовском районе, где случилась смертельная авария, накануне обработали против гололеда. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Факт обработки дорожного покрытия подтверждается данными системы ГЛОНАСС.

«Патрулирование проводилось в 15 и 18 часов 10 января. Дорожное полотно на момент аварии было чистым и сухим, погодные условия: без осадков, температура воздуха -20 градусов», - уточнили в ведомстве.

Трагедия случилась в 2:10 четверга, 11 января. Столкнулись микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами и большегруз Volvo с пензенскими. Фурой управлял 32-летний шофер, а минивэном 42-летний водитель, он вез граждан Узбекистана.

Микроавтобус выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения погибли 7 человек.

«Для устранения последствий ДТП было организовано реверсивное движение. По состоянию на 11:00 11 января проезд осуществляется в штатном режиме, однако возможны кратковременные ограничения, так как на участке все еще ведутся следственные действия», - предупредили в ФКУ «Поволжуправтодор».