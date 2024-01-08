Сетевое издание|18+|Понедельник|8 янв 2024|20:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-22oC
-21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

За неполный 2023 год от отравления газом умерли 49 жителей региона

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ежегодно с отравлением угарным газом к медикам поступает около 200 жителей Пензенской области. Такие цифры в понедельник, 8 января, озвучили в клинической больнице № 6, где находится единственное в регионе отделение токсикологии.

Констатируется, что чаще всего пострадавшие умирают до оказания какой-либо медицинской помощи.

«Острое отравление окисью углерода занимает ведущее место среди ингаляционных видов отравлений. За 9 месяцев этого года пострадало 92 человека, 49 из них умерли», - сообщила заведующая отделением Римма Кувакова.

Пик, как правило, отмечается зимой, в морозы, когда широко используются обогреватели.

«Окись углерода поступает в организм и выделяется из него исключительно через дыхательные пути. Газ из альвеол быстро поступает в кровь и примерно в 200-250 раз более активно связывается с гемоглобином крови с образованием патологического пигмента - карбоксигемоглобина. Такой гемоглобин уже не в состоянии снабжать органы кислородом», - объяснила Римма Кувакова.

Среди признаков острого отравления - головная боль, головокружение, нарушение координации движений, сдвиги психической деятельности, напоминающие алкогольное опьянение.

При обнаружении отравившегося следует немедленно вынести его на свежий воздух, освободить шею и грудь от стесняющей одежды, вызвать скорую, поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, при необходимости начать делать искусственное дыхание, срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

В декабре в Никольске случилось ЧП с ребенком: угарным газом отравился 15-летний подросток. Тело несовершеннолетнего обнаружили в ванной комнате, где располагалась колонка.

В селе Средняя Елюзань Городищенского района от отравления угарным газом погибла целая семья. В частном доме обнаружили тела четырех человек, в том числе подростков 13 и 14 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте