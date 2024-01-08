За неполный 2023 год от отравления газом умерли 49 жителей региона

08.01.2024 | 15:18

Ежегодно с отравлением угарным газом к медикам поступает около 200 жителей Пензенской области. Такие цифры в понедельник, 8 января, озвучили в клинической больнице № 6, где находится единственное в регионе отделение токсикологии.

Констатируется, что чаще всего пострадавшие умирают до оказания какой-либо медицинской помощи.

«Острое отравление окисью углерода занимает ведущее место среди ингаляционных видов отравлений. За 9 месяцев этого года пострадало 92 человека, 49 из них умерли», - сообщила заведующая отделением Римма Кувакова.

Пик, как правило, отмечается зимой, в морозы, когда широко используются обогреватели.

«Окись углерода поступает в организм и выделяется из него исключительно через дыхательные пути. Газ из альвеол быстро поступает в кровь и примерно в 200-250 раз более активно связывается с гемоглобином крови с образованием патологического пигмента - карбоксигемоглобина. Такой гемоглобин уже не в состоянии снабжать органы кислородом», - объяснила Римма Кувакова.

Среди признаков острого отравления - головная боль, головокружение, нарушение координации движений, сдвиги психической деятельности, напоминающие алкогольное опьянение.

При обнаружении отравившегося следует немедленно вынести его на свежий воздух, освободить шею и грудь от стесняющей одежды, вызвать скорую, поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, при необходимости начать делать искусственное дыхание, срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

В декабре в Никольске случилось ЧП с ребенком: угарным газом отравился 15-летний подросток. Тело несовершеннолетнего обнаружили в ванной комнате, где располагалась колонка.

В селе Средняя Елюзань Городищенского района от отравления угарным газом погибла целая семья. В частном доме обнаружили тела четырех человек, в том числе подростков 13 и 14 лет.