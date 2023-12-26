В Пензенской области погиб еще один подросток

26.12.2023 | 16:10

В Пензенской области случилось очередное ЧП с ребенком: в Никольске погиб 15-летний подросток.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», трагедия произошла 18 декабря - ребенок отравился угарным газом.

Как удалось узнать, тело несовершеннолетнего обнаружили в ванной комнате, где располагалась колонка.

Незадолго до этого, 16 декабря, в селе Средняя Елюзань Городищенского района от отравления угарным газом погибла целая семья. В частном доме обнаружили тела четырех человек, в том числе подростков 13 и 14 лет.

Глава района Павел Мигин в своем телеграм-канале рассказал: специалисты осмотрели систему дымоотведения и установили, что дымоход сделан из металлических канализационных труб. В них скопился конденсат, который и замерз, препятствуя выходу смертельно опасного газа.

Также оказалось, что от отравления угарным газом пострадала еще одна семья в Средней Елюзани. В системе дымоотведения в их доме обнаружили те же нарушения.