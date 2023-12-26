Происшествия

В Пензенской области погиб еще один подросток

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области случилось очередное ЧП с ребенком: в Никольске погиб 15-летний подросток.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», трагедия произошла 18 декабря - ребенок отравился угарным газом.

Как удалось узнать, тело несовершеннолетнего обнаружили в ванной комнате, где располагалась колонка.

Незадолго до этого, 16 декабря, в селе Средняя Елюзань Городищенского района от отравления угарным газом погибла целая семья. В частном доме обнаружили тела четырех человек, в том числе подростков 13 и 14 лет.

Глава района Павел Мигин в своем телеграм-канале рассказал: специалисты осмотрели систему дымоотведения и установили, что дымоход сделан из металлических канализационных труб. В них скопился конденсат, который и замерз, препятствуя выходу смертельно опасного газа.

Также оказалось, что от отравления угарным газом пострадала еще одна семья в Средней Елюзани. В системе дымоотведения в их доме обнаружили те же нарушения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте