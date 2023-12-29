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Происшествия

ГИБДД опубликовала кадры с места аварии на ул. Кижеватова в Пензе

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Пензенская Госавтоинспекция опубликовала кадры с места смертельной аварии, случившейся днем в четверг, 28 декабря, на улице Кижеватова в Пензе.

ГИБДД опубликовала кадры с места аварии на ул. Кижеватова в Пензе

Предварительно установлено, что в 15:10 52-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» сбил 35-летнюю женщину. После этого на нее наехал 31-летний водитель маршрутки № 39 марки Mercedes.

ГИБДД опубликовала кадры с места аварии на ул. Кижеватова в Пензе

От полученных травм горожанка скончалась на месте.

ГИБДД опубликовала кадры с места аварии на ул. Кижеватова в Пензе

На кадрах с места ДТП видно, что у «Ларгуса» повреждена передняя часть с левой стороны: разбито лобовое стекло, оторваны детали кузова.

ГИБДД опубликовала кадры с места аварии на ул. Кижеватова в Пензе

Тело погибшей после всего замерло поперек проезжей части. С ноги слетел сапог, из рук вырвало женский рюкзак.

ГИБДД опубликовала кадры с места аварии на ул. Кижеватова в Пензе

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото УГИБДД УМВД РФ по области
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