ГИБДД опубликовала кадры с места аварии на ул. Кижеватова в Пензе

29.12.2023 | 13:34

Пензенская Госавтоинспекция опубликовала кадры с места смертельной аварии, случившейся днем в четверг, 28 декабря, на улице Кижеватова в Пензе.

Предварительно установлено, что в 15:10 52-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» сбил 35-летнюю женщину. После этого на нее наехал 31-летний водитель маршрутки № 39 марки Mercedes.

От полученных травм горожанка скончалась на месте.

На кадрах с места ДТП видно, что у «Ларгуса» повреждена передняя часть с левой стороны: разбито лобовое стекло, оторваны детали кузова.

Тело погибшей после всего замерло поперек проезжей части. С ноги слетел сапог, из рук вырвало женский рюкзак.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.